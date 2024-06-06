Инвесторы договорились с властями Кубани построить в Анапе и Новороссийске три винодельни за 5,1 млрд рублей к 2030 году

В Анапе появится предприятие по производству эксклюзивных красных и белых игристых вин под брендом «Шато Алеан». Проект предполагает закладку в селе Варваровка виноградников сортов мускат, красностоп золотовский и цимлянский черный. Объем производства составит не меньше 10 тыс. бутылок в год. Инвестор вложит в проект 300 млн рублей. Реализовать задуманное планируют к 2028 году.

5 июня вице-губернатор Кубани Андрей Коробка на XXVII Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашения о реализации инвестиционных проектов в Анапе и Новороссийске.

В Новороссийске будут строить сразу две винодельни. Инвестор ООО «Терруар инвест» собирается вложить в проект «Винодельческий комплекс Семигорье» 1,8 млрд рублей. Там заложат 220 га виноградников сортов шардоне и пино нуар и построят предприятие по производству саженцев. На винодельне будут производить до 1,2 млн бутылок в год. Открыть комплекс рассчитывают в 2030 году.

Проект ООО «Усадьба Белая Дача» предполагает закладку 165,6 га виноградников сортов шардоне, рислинг, алиготе, совиньон блан, мускат, грюнер вельтлинер, пино нуар, каберне совиньон, каберне фран, сира. Комплекс будет перерабатывать 2,2 тыс. тонн винограда в год. В проект вложат больше 3 млрд рублей. Срок реализации проекта — 2028 год.