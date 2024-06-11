В Сириусе в конце года появятся субтропический парк и концертный центр

В Сириусе построят новый парк с редкими растениями, водопадами и амфитеатром, а также концертный центр и ботанический сад. Площадь парка — 30 га

В парке площадью 30 га высадят более 100 видов растений, среди которых пальмы и хвойные породы деревьев, каштаны и дубы, яблони и вишни, клены и рябины. Саженцы привезут из российских и азиатских питомников.

10 июня пресс-служба Сириуса заявила ТАСС, что до конца 2024 года там появятся субтропический парк и новый концертный зал.

В парке появятся водные объекты, фонтаны и мини-водопады. Кроме того, там соорудят искусственный водоем с колонной высотой 30 метров, на вершине которой установят скульптуру ангела — защитника федеральной территории.

Помимо этого, в общественной зоне отдыха возведут шесть коворкингов, центр урбанистики университета «Сириус», кафе, детские площадки, амфитеатр и парк камней.

Рядом с новым пространством построят концертный центр. Он будет включать два зала на 1200 и 500 зрителей, репетиционные помещения для балета и оркестра, а также ботанический сад.