Бургеры против хычинов. В республиках Северного Кавказа планируют открыть 15 новых ресторанов «Вкусно — и точка»

Замглавы Минпромторга РФ рассказал о том, что «Вкусно — и точка» откроет 15 ресторанов в СКФО до 2028 года. Что об этом думают местные жители?

10 июня ТАСС со ссылкой на замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова сообщил о том, что «Вкусно — и точка» откроет 15 ресторанов в республиках Северного Кавказа в ближайшие 5 лет. Первые заведения примут посетителей уже в начале 2025 года.

Гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев отметил, что компания ищет поставщиков халяльных продуктов. Однако, чтобы продавать халяльные бургеры, необходимо получить отдельный сертификат на каждый ресторан, смешивать халяльные и обычные продукты в заведении нельзя.