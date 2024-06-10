Бургеры против хычинов. В республиках Северного Кавказа планируют открыть 15 новых ресторанов «Вкусно — и точка»

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край

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  • Первый день работы «Вкусно — и точка» в Краснодаре © фото Марина Солошко
    Первый день работы «Вкусно — и точка» в Краснодаре © фото Марина Солошко

Замглавы Минпромторга РФ рассказал о том, что «Вкусно — и точка» откроет 15 ресторанов в СКФО до 2028 года. Что об этом думают местные жители?

10 июня ТАСС со ссылкой на замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова сообщил о том, что «Вкусно — и точка» откроет 15 ресторанов в республиках Северного Кавказа в ближайшие 5 лет. Первые заведения примут посетителей уже в начале 2025 года.

Гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев отметил, что компания ищет поставщиков халяльных продуктов. Однако, чтобы продавать халяльные бургеры, необходимо получить отдельный сертификат на каждый ресторан, смешивать халяльные и обычные продукты в заведении нельзя.

«Куснула — вообще не алло»:

Телеграм-канал телеканала «Архыз24» выложил пост новости с заголовком «Бургерная атака на Кавказ», мнения подписчиков об открытии ресторанов разделились.

«Задавят гады наши хычины. Советую развивать бизнес хычинов, тогда не смогут задавить!» — отметил один из комментаторов.

«С точки зрения бизнеса, пусть открывают. Бизнесу нужно развитие, будь то на Кавказе или в Африке», — добавил другой подписчик.

Как писали Юга.ру, в Сочи с 24 по 30 июня пройдёт гастрономический фестиваль «Кухня без границ».

Еда Нальчик Продукты питания Рестораны Черкесск

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Бургеры против хычинов. В республиках Северного Кавказа планируют открыть 15 новых ресторанов «Вкусно — и точка»
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