Бургеры против хычинов. В республиках Северного Кавказа планируют открыть 15 новых ресторанов «Вкусно — и точка»
Замглавы Минпромторга РФ рассказал о том, что «Вкусно — и точка» откроет 15 ресторанов в СКФО до 2028 года. Что об этом думают местные жители?
10 июня ТАСС со ссылкой на замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова сообщил о том, что «Вкусно — и точка» откроет 15 ресторанов в республиках Северного Кавказа в ближайшие 5 лет. Первые заведения примут посетителей уже в начале 2025 года.
Гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев отметил, что компания ищет поставщиков халяльных продуктов. Однако, чтобы продавать халяльные бургеры, необходимо получить отдельный сертификат на каждый ресторан, смешивать халяльные и обычные продукты в заведении нельзя.
«Куснула — вообще не алло»:
Телеграм-канал телеканала «Архыз24» выложил пост новости с заголовком «Бургерная атака на Кавказ», мнения подписчиков об открытии ресторанов разделились.
«Задавят гады наши хычины. Советую развивать бизнес хычинов, тогда не смогут задавить!» — отметил один из комментаторов.
«С точки зрения бизнеса, пусть открывают. Бизнесу нужно развитие, будь то на Кавказе или в Африке», — добавил другой подписчик.
Как писали Юга.ру, в Сочи с 24 по 30 июня пройдёт гастрономический фестиваль «Кухня без границ».