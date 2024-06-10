На пляжах Новороссийска предлагают зарплату до 200 тыс. рублей в месяц

8 июня «Наша Газета Новороссийск» сообщила , что на городских пляжах предлагают работу десятки нанимателей. Они ищут как специалистов с опытом и квалификацией, так и без, включая студентов.

По данным СМИ, в Новороссийске сейчас востребованы спасатели. На популярных сайтах объявлений зарплата матроса-спасателя в Абрау-Дюрсо составляет 40 тыс. рублей, на городских пляжах — 45-60 тыс. рублей, а на пляже в Алексино — 3 тыс. рублей за смену. В бассейне в станице Раевской такому специалисту предлагают 2,5 тыс. рублей за смену, а инструктору по SUP-серфингу — от 1,5 до 5,5 тыс. рублей за смену. В некоторых объявлениях требуются спасатели без опыта.



Также в Новороссийске ищут продавцов различных категорий. Летняя работа в киосках на городском пляже, пляжах «Нептун» и «Кристалл» оценивается от 1,5 до 3 тыс. рублей за смену, в Мысхако и на косе — от 2 до 5 тыс. рублей за смену. Помощникам продавца купальников предлагают 1-1,2 тыс. рублей за смену.

Есть на пляжах города вакансии и для фотографов (2 тыс. рублей за смену), медсестер (25 тыс. рублей в месяц), уборщиков пляжа в Абрау-Дюрсо (зарплата обсуждается на собеседовании) и операторов аттракционов (40-80 тыс. рублей в месяц). Зазывала на пляже может заработать от 100 до 200 тыс. рублей в месяц.