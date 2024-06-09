Редиски и монстры. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Большой маленький»

Краснодарский край

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  • © Фото v.ivash, Freepik.com
    © Фото v.ivash, Freepik.com

В Краснодаре создали постановку современного танца (12+)

5 июня краснодарский частный театр «Шардам» анонсировал премьеру спектакля «Большой маленький». Документальные истории о редисках, продавщицах и монстрах на сцене становятся танцем, мультфильмом и рэпом.

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Премьерные показы пройдут 14 и 15 июня в 20:00 по адресу улица Коммунаров, 268, литер Д. Стоимость билетов 600-1000 рублей, забронировать билет можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре проходит фестиваль современного танца «Тенденция». 9 июня в «Одном театре» в 18:00 начнется концерт. В программе спектакли и миниатюры, прошедшие отбор.

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