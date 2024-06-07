В Ростовской области открыли первый в РФ глэпминг, в котором гости будут жить рядом с ручными кенгуру и эму

Севернее Новошахтинска Ростовской области открыли глэмпинг с 50 кенгуру и эму

5 июня южный парк птиц «Малинки» в Ростовской области анонсировал открытие кенгуру-глэпминга. На его территории разместят домики для туристов. Площадь каждого помещения около 40 квадратных метров. Внутри есть двухспальная кровать, детская, туалет и душ с холодной и горячей водой. Рядом с домиком находится веранда с креслами и столом.

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Сейчас к приему гостей готово только одно помещение, всего их будет 50. По соседству с туристами будут жить около 50 ручных кенгуру и эму, которые могут свободно перемещаться по парку, а гости смогут с ними взаимодействовать.