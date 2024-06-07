Минтруд РФ предложил сделать 31 декабря официальным выходным

Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

В России могут объявить 31 декабря выходным днём из-за «большого запроса от общества»

7 июня глава Министерства труда РФ Антон Котяков в интервью ТАСС заявил, что ведомство рассмотрит предложение сделать 31 декабря выходным днём при формировании производственного календаря на 2025 год. По словам чиновника, запрос от общества на это большой.

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Напомним, согласно действующему законодательству, если 31 декабря не выпадает на календарный выходной, то является рабочим днём. В ЛДПР ранее предлагали официально закрепить этот день как выходной. Но в Госдуме сочли инициативу избыточной и отклонили законопроект партии.

Как писали Юга.ру, в России решили бороться с нелегальной занятостью. Правительство поручило создать в регионах соответствующие комиссии.

Министерство труда и социальной защиты России Новый год Работа

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