Минтруд РФ предложил сделать 31 декабря официальным выходным

В России могут объявить 31 декабря выходным днём из-за «большого запроса от общества»

7 июня глава Министерства труда РФ Антон Котяков в интервью ТАСС заявил, что ведомство рассмотрит предложение сделать 31 декабря выходным днём при формировании производственного календаря на 2025 год. По словам чиновника, запрос от общества на это большой.

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Напомним, согласно действующему законодательству, если 31 декабря не выпадает на календарный выходной, то является рабочим днём. В ЛДПР ранее предлагали официально закрепить этот день как выходной. Но в Госдуме сочли инициативу избыточной и отклонили законопроект партии.