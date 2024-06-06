В Краснодаре состоится мастер-класс по мобильной фотографии
Краснодарцев научать правильно снимать на мобильный телефон (16+)
Краснодарский образовательный проект «Зарядка» анонсировал мастер-класс по мобильной съемке. Занятие 7 июня проведет фотограф, визуализатор, креатор, основатель студии «Кубрик» Мария Айсувакова.
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Программа:
- преимущества мобильной съемки в современных реалиях;
- как привлечь аудиторию через гармоничное построение кадра;
- основы мобильной фотографии, настройки телефона, свет, цвет и композиция;
- ракурсы и различные точки съемки.
Также участники сразу смогут применить полученные знания и попробовать себя в роли фотографа и модели.
Мастер-класс пройдет в 19:00 в студии «Птичка» по адресу улица Октябрьская, 69. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.
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