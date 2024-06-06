В Краснодаре состоится мастер-класс по мобильной фотографии

Программа:

преимущества мобильной съемки в современных реалиях;

как привлечь аудиторию через гармоничное построение кадра;

основы мобильной фотографии, настройки телефона, свет, цвет и композиция;

ракурсы и различные точки съемки.

Также участники сразу смогут применить полученные знания и попробовать себя в роли фотографа и модели.

Мастер-класс пройдет в 19:00 в студии «Птичка» по адресу улица Октябрьская, 69. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.