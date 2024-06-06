В Краснодаре состоится мастер-класс по мобильной фотографии

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Евгения Резника, Юга.ру
    © Фото Евгения Резника, Юга.ру

Краснодарцев научать правильно снимать на мобильный телефон (16+)

Краснодарский образовательный проект «Зарядка» анонсировал мастер-класс по мобильной съемке. Занятие 7 июня проведет фотограф, визуализатор, креатор, основатель студии «Кубрик» Мария Айсувакова.

Читайте также:

Программа:

  • преимущества мобильной съемки в современных реалиях;
  • как привлечь аудиторию через гармоничное построение кадра;
  • основы мобильной фотографии, настройки телефона, свет, цвет и композиция;
  • ракурсы и различные точки съемки.

Также участники сразу смогут применить полученные знания и попробовать себя в роли фотографа и модели.

Мастер-класс пройдет в 19:00 в студии «Птичка» по адресу улица Октябрьская, 69. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко 5 июня открылась выставка «Неопикториализм». Зрители смогут увидеть более 30 необычных фоторабот.

Краснодар Образование Фотография

Новости

Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о конном спорте Екатеринодара
В Японском саду Краснодара пройдет мастер-класс по созданию талисмана удачи
В Краснодаре состоится мастер-класс по мобильной фотографии
Ночь в могиле, будни медика, говорящие драконы. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 6 июня
Краснодарский край опустился на три строчки в экорейтинге регионов РФ
В центре Краснодара 12 июня ограничат движение на трех улицах

Лента новостей

Реклама на сайте