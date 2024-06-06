В парках Краснодара можно бесплатно послушать оркестр

В парках Краснодара стартовал сезон концертов под открытым небом (0+)

С 1 июня коллективы Краснодарского муниципального творческого объединения «Премьера» будут давать бесплатные концерты в парках «Городской сад» и «Чистяковская роща». Для жителей и гостей краевой столицы прозвучат произведения разных жанров российских и зарубежных композиторов.

8 и 15 июня в «Городском саду», а также 9 и 16 июня в «Чистяковской роще» пройдут концерты оркестра «Родник». 23 июня в «Чистяковской роще» и 29 июня в «Городском саду» выступят солисты Кубанского симфонического оркестра. Начало в 19:00.

Мероприятия будут проводиться только при хорошей погоде.