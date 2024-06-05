В Краснодаре открылась фотовыставка «Неопикториализм»

В Краснодаре покажут более 30 необычных фоторабот (6+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 5 июня открытие выставка «Неопикториализм». Зрители смогут увидеть более 30 необычных фоторабот.

Представлены портреты, пейзажи и натюрморты краснодарских фотохудожников Дмитрия Сеника и Игоря Степанова. Оба автора независимо друг от друга пришли к новому прочтению пикториальной фотографии.

Пикториализм — течение в европейской и американской фотографии второй половины XIX — начала XX веков. Подразумевает использование изобразительных и технических приёмов, сближающих фотографию с живописью и графикой.

Выставка будет работать до 16 июня по адресу улица Красная, 15.