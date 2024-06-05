В Краснодаре открылась фотовыставка «Неопикториализм»
В Краснодаре покажут более 30 необычных фоторабот (6+)
Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 5 июня открытие выставка «Неопикториализм». Зрители смогут увидеть более 30 необычных фоторабот.
Представлены портреты, пейзажи и натюрморты краснодарских фотохудожников Дмитрия Сеника и Игоря Степанова. Оба автора независимо друг от друга пришли к новому прочтению пикториальной фотографии.
Пикториализм — течение в европейской и американской фотографии второй половины XIX — начала XX веков. Подразумевает использование изобразительных и технических приёмов, сближающих фотографию с живописью и графикой.
Выставка будет работать до 16 июня по адресу улица Красная, 15.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале открылась экспозиция «Франсиско Гойя. Хаос души». Представлено около 100 репродукций произведений выдающегося испанского художника, выполненных в технике жикле.