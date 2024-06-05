В Краснодаре открылась фотовыставка «Неопикториализм»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодаре покажут более 30 необычных фоторабот (6+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 5 июня открытие выставка «Неопикториализм». Зрители смогут увидеть более 30 необычных фоторабот.

Представлены портреты, пейзажи и натюрморты краснодарских фотохудожников Дмитрия Сеника и Игоря Степанова. Оба автора независимо друг от друга пришли к новому прочтению пикториальной фотографии.

Пикториализм — течение в европейской и американской фотографии второй половины XIX — начала XX веков. Подразумевает использование изобразительных и технических приёмов, сближающих фотографию с живописью и графикой.

Выставка будет работать до 16 июня по адресу улица Красная, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале открылась экспозиция «Франсиско Гойя. Хаос души». Представлено около 100 репродукций произведений выдающегося испанского художника, выполненных в технике жикле.

Афиша Выставки Краснодар Музеи отдых Развлечения

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В Краснодаре открылась фотовыставка «Неопикториализм»
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