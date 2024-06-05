Крупнейший крымский банк РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 году

Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк ВТБ приступает к интеграции РНКБ. Она завершится в 2025 году переходом офисной сети крымского банка под бренд ВТБ.

«За минувшие 10 лет РНКБ прошел путь от локальной «дочки» группы ВТБ до финансовой опоры Крыма и Севастополя. Сегодня банк обслуживает около 2,6 млн жителей юга России и около 100 тысяч юридических лиц в более чем 200 отделениях. Уже в этом году клиенты РНКБ смогут постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ: офисная сеть перейдет под бренд ВТБ», — рассказал Костин.

Председатель правления РНКБ Михаил Якунин отметил, что интеграция РНКБ с ВТБ расширит спектр банковских услуг и увеличит объемы кредитования крымских и севастопольских предприятий.

Суфлёры, доступная среда и контроль CO2: как выглядят и работают «умные» офисы ВТБ

Как сообщают в пресс-службе РНКБ, клиенты банка уже пользуются объединенной сетью банкоматов: с 2023 года клиенты РНКБ снимают и вносят наличные без комиссии и совершают переводы и платежи между физлицами в банкоматах ВТБ. С марта 2024 года ВТБ выдает автокредиты жителям Крыма, а с мая клиенты ВТБ могут оформить ипотеку на жилье на полуострове.

При объединении двух команд ВТБ нацелен максимально сохранить персонал РНКБ, который обладает большим опытом работы на полуострове и материке.