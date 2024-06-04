Банк Уралсиб отменил плату за обслуживание новых карт «Прибыль»

Банк Уралсиб ввел бесплатное обслуживание карт «Прибыль», оформленных с 3 июня 2024 года

Для бесплатного обслуживания новых карт «Прибыль» теперь не нужно выполнять никаких условий. Карту можно оформить и получить в офисе Уралсиба или заказать на сайте и в онлайн-приложении банка.

Карты «Прибыль», выпущенные до 3 июня 2024 года, будут обслуживать и перевыпускать на прежних условиях.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба с кешбэком за покупки и процентом на остаток. Карту можно заказать онлайн с доставкой на дом.



Для новых клиентов в первый месяц после открытия карты банк начислит 16% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно — вне зависимости от выполнения условий. Во второй месяц та же ставка сохранится при условии ежемесячных расходов по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей*.

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Подробности о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

*При невыполнении этого условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.

Ранее Уралсиб отменил комиссию за обслуживание цифровых карт «Прибыль», а также упростил условия программы лояльности.