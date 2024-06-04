ГК ТОЧНО организовала праздники в честь Дня защиты детей в парках и жилых комплексах Краснодара

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Краснодарский край

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  • © Фото Мари Круспе
    © Фото Мари Круспе

1 июня девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) устроил праздники в честь Дня защиты детей сразу в нескольких локациях Краснодара

Большой семейный праздник прошел в парке «Родные Просторы» в одноименном микрорайоне. На главной площади парка собрались рекордные 2500 человек. Для гостей подготовили конкурсы, игры, эстафеты и бесплатные угощения. Самых активных отметили брендированными подарками.

На территории парка развернулась ярмарка мастеров с изделиями ручной работы, а партнеры праздника организовали выставку и различные мастер-классы. 

  • © Фото Мари Круспе
    © Фото Мари Круспе
  • © Фото Мари Круспе
    © Фото Мари Круспе

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Также совместно с фондом «ТОЧНО Добро» девелопер устроил праздник на инклюзивной площадке в Городском саду «Карасунский». 

В этой локации — единственной в ЮФО, где спортивные и игровые зоны адаптировали для людей с ограниченными возможностями здоровья, — собрались более 100 детей. Для них подготовили шоу-программу и памятные сувениры. 

  • © Фото Мари Круспе
    © Фото Мари Круспе

Помимо мероприятий в парке «Родные Просторы» и на инклюзивной площадке федеральный девелопер провел праздничные мероприятия во всех жилых комплексах ГК ТОЧНО. 

23 сентября 2023 года в Краснодаре открыли первую в городе инклюзивную площадку для детей и взрослых. Ее построили и передали городу девелопер ТОЧНО и благотворительный фонд «ТОЧНО Добро». В спортивной зоне установили оборудование для людей с инвалидностью и тренажеры для совместного использования с дополнительными снарядами: штанги, мячи, боксерские груши, кольца. 

В мае 2024 года фонд «ТОЧНО Добро» организовал поездку в Москву для 40 детей из Краснодарского края и Белгородской области.

ГК ТОЧНО Дети Недвижимость Праздники Строительство

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