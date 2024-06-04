ГК ТОЧНО организовала праздники в честь Дня защиты детей в парках и жилых комплексах Краснодара

Большой семейный праздник прошел в парке «Родные Просторы» в одноименном микрорайоне. На главной площади парка собрались рекордные 2500 человек. Для гостей подготовили конкурсы, игры, эстафеты и бесплатные угощения. Самых активных отметили брендированными подарками.

На территории парка развернулась ярмарка мастеров с изделиями ручной работы, а партнеры праздника организовали выставку и различные мастер-классы.

В этой локации — единственной в ЮФО, где спортивные и игровые зоны адаптировали для людей с ограниченными возможностями здоровья, — собрались более 100 детей. Для них подготовили шоу-программу и памятные сувениры.

Также совместно с фондом «ТОЧНО Добро» девелопер устроил праздник на инклюзивной площадке в Городском саду «Карасунский».

Помимо мероприятий в парке «Родные Просторы» и на инклюзивной площадке федеральный девелопер провел праздничные мероприятия во всех жилых комплексах ГК ТОЧНО.

23 сентября 2023 года в Краснодаре открыли первую в городе инклюзивную площадку для детей и взрослых. Ее построили и передали городу девелопер ТОЧНО и благотворительный фонд «ТОЧНО Добро». В спортивной зоне установили оборудование для людей с инвалидностью и тренажеры для совместного использования с дополнительными снарядами: штанги, мячи, боксерские груши, кольца.

В мае 2024 года фонд «ТОЧНО Добро» организовал поездку в Москву для 40 детей из Краснодарского края и Белгородской области.