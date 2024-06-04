Краснодарцев приглашают на лекцию об Александре III
Краснодарцам расскажут о годах правления Александра III. Лекция пройдет 5 июня (16+)
Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «Иллюзия стабильности в правлении Александра III». Встреча пройдет 5 июня.
Читайте также:
Программа:
- кто был инициатором сворачивания «великих реформ» Александра II;
- почему об императоре Александре III существуют такие полярные нарративы — разгульный пьяница и примерный семьянин, необразованный царь-контрреформатор и мудрый государственный деятель, не развязавший ни одной войны;
- чьими усилиями создавалась иллюзия стабильности в 1880-е годы;
- с чем был связан поворот внешней политики на восток.
Историк Алена Дубиковская проведет лекцию и расскажет обо всем этом. Встреча состоится 5 июня в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Калинина, 368. Начало в 19:00. Стоимость участия 400 рублей. Узнать подробности и забронировать место можно по ссылке.
Как писали Юга.ру, в кинотеатре «Кубанькино» с 4 по 8 июня проходит фестиваль индийского кино. Гостей ждет насыщенная творческая программа: национальные индийские танцы, песни, поэтические выступления, выставка картин и народного творчества.