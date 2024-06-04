Краснодарцев приглашают на лекцию об Александре III

Программа:

кто был инициатором сворачивания «великих реформ» Александра II;

почему об императоре Александре III существуют такие полярные нарративы — разгульный пьяница и примерный семьянин, необразованный царь-контрреформатор и мудрый государственный деятель, не развязавший ни одной войны;

чьими усилиями создавалась иллюзия стабильности в 1880-е годы;

с чем был связан поворот внешней политики на восток.

Историк Алена Дубиковская проведет лекцию и расскажет обо всем этом. Встреча состоится 5 июня в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Калинина, 368. Начало в 19:00. Стоимость участия 400 рублей. Узнать подробности и забронировать место можно по ссылке.