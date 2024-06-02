В Краснодаре пройдет фестиваль современного танца

Организаторы анонсировали девятый фестиваль современного танца «Тенденция». Он пройдет в Краснодаре с 6 по 9 июня на разных площадках.

Так, 7 июня в Театре драмы с 9:00 до 18:00 будет проводиться конкурс среди коллективов и солистов, работающих в жанрах контемпорари, модерн, неоклассика, экспериментал и любом другом, относящимся их к современному танцу. 9 июня в «Одном театре» в 18:00 начнется вечер современного танца. В программе спектакли и миниатюры, прошедшие отбор.

Кроме того, 6 и 8 июня можно будет посетить мастер-классы от преподавателей из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Расписание можно найти здесь.

Узнать подробности о фестивале, а также приобрести билеты на конкурс, концерт и мастер-классы можно на сайте.