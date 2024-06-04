В Кабардино-Балкарии пройдет фестиваль «Скалы России»

Кабардино-Балкария, Вся Россия

Распечатать

  • © фото Марии Карагёзовой
    © фото Марии Карагёзовой

В Приэльбрусье фестиваль скалолазания соберет сотни участников со всей страны

Организаторы анонсировали фестиваль скалолазания и альпинизма «Скалы России». Он пройдет с 7 по 12 июня в Приэльбрусье на скалах в Джан-Тугане и Тырныаузе. На них подготовили 60 новых трасс.

Читайте также:

Мероприятие соберет 314 человек из 60 городов России, а также несколько участников из Азербайджана. В фестивале могут участвовать как профессионалы, так и новички. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 8 июня пройдут соревнования «Самый сильный человек Кубани». Спортсменам предстоит поднимать бревно весом 110 кг, бегать со 100-килограммовыми мешками, тянуть грузовик.

Спорт Фестивали

Новости

Губернатор Краснодарского края уволил главу департамента по строительству из-за «утраты доверия». Ранее за взятку задержали вице-губернатора, который курировал этот отдел
5 рублей за абрикос. В Анапе начали продавать фрукты и ягоды поштучно
Погода в Краснодаре: воздух прогреется до 36 °С, городские аттракционы будут закрыты днем
Два района Сочи останутся без воды из-за аварии
На Кубани одиннадцатилетнему Константину Ткаченко требуется дорогостоящее лечение. Как ему помочь?
В Кабардино-Балкарии пройдет фестиваль «Скалы России»

Лента новостей

Спортивные и неравнодушные
Сегодня, 09:01
Спортивные и неравнодушные
Больше 2000 краснодарцев вышли на старт бегового «Зеленого марафона» в День защиты детей
Дискотека, карате и флешмоб
Вчера, 15:15 Реклама
Дискотека, карате и флешмоб
В краснодарском микрорайоне Любимово отметили День защиты детей
Более 60 тонн детских товаров собрали на марафоне «Корзина доброты»
Вчера, 13:26
Более 60 тонн детских товаров собрали на марафоне «Корзина доброты»

Реклама на сайте