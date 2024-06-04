В Кабардино-Балкарии пройдет фестиваль «Скалы России»
В Приэльбрусье фестиваль скалолазания соберет сотни участников со всей страны
Организаторы анонсировали фестиваль скалолазания и альпинизма «Скалы России». Он пройдет с 7 по 12 июня в Приэльбрусье на скалах в Джан-Тугане и Тырныаузе. На них подготовили 60 новых трасс.
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Мероприятие соберет 314 человек из 60 городов России, а также несколько участников из Азербайджана. В фестивале могут участвовать как профессионалы, так и новички. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 8 июня пройдут соревнования «Самый сильный человек Кубани». Спортсменам предстоит поднимать бревно весом 110 кг, бегать со 100-килограммовыми мешками, тянуть грузовик.
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