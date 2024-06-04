В Краснодаре пройдет бесплатное занятие по йоге

В Краснодаре отметят Международный день йоги. Бесплатная практика пройдет в парке «Чистяковская роща»

31 мая администрация Краснодара анонсировала бесплатное занятие по йоге для всех желающих. Оно пройдет 21 июня в 10:00 в парке «Чистяковская роща» перед главной сценой. Познакомиться с древней практикой можно будет под руководством инструкторов.

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Мероприятие состоится в рамках сотрудничества Краснодарского края с посольством Индии. Все участники занятия получат брендированные сувениры. Генеральная Ассамблея ООН в 2014 году в своей резолюции 69/131 провозгласила 21 июня Международным днем йоги . Это древняя физическая, психическая и духовная практика, которая возникла в Индии. Слово «йога» происходит от санскрита и означает «соединение» или «связь», символизируя неразрывный союз тела и сознания.