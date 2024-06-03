В селе Широкая Балка под Новороссийском собрались зависимые от алкоголизма люди из разных городов России

1 июня газета «Новороссийский рабочий» сообщила о том, что в селе Широкая Балка открылся форум анонимных алкоголиков. На встречу приехали зависимые от алкоголя люди из разных городов России — всего около 100 человек.

Участники рассказали о том, как им удалось избавиться от алкогольной зависимости и как долго они придерживаются трезвого образа жизни. Людям, которые остаются трезвыми один месяц, вручили специальные медали. После выступлений прошла трезвая дискотека.

В 2024 году съезд посвятили 20-летию новороссийского сообщества анонимных алкоголиков «Феникс». Один из его создателей — врач-нарколог Александр Евстегнеев — выступил на форуме.

«Я тогда поехал по разным реабилитационным центрам страны и понял, что в них людям предлагают исцеляться по программе «12 шагов». Я ее привез в Новороссийск, создал группу. И прошло еще лет пять, прежде чем группа стала работать на регулярной основе. Я считаю, что у этих людей настоящее служение.

Очень важно, что в Новороссийске есть такая группа, а теперь и не одна, где могут выздоравливать люди совершенно бесплатно. Они могут обратиться за помощью в любой день недели», — отметил Александр Евстегнеев.

Справка. В Новороссийске работают два сообщества анонимных алкоголиков — «Феникс» и «Купола». Вторая группа открыта при Церкви Новомучеников и Исповедников Российских. Члены обществ не платят взносов. Основная их цель — оставаться трезвыми самим и помочь другим зависимым обрести трезвый образ жизни.