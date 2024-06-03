5 бассейнов и 83 пальмы. В Сочи откроют пространство для отдыха под открытым небом

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала Светланы Калининой
    © Скриншот фото из телеграм-канала Светланы Калининой

В Лазаревском районе Сочи появится еще одно место для летнего отдыха

3 июня замглавы администрации Сочи по экономике и финансам Светлана Калинина заявила, что в поселке Лазаревском откроется современный бассейновый комплекс. Он расположился по улице Калараш, 131 и начнет работать с 15 июня.

Читайте также:

В комплексе будет пять бассейнов с подогревом площадью более 2000 кв. метров, сцена для проведения концертов, детская развлекательная и вип-зона для отдыха, бары. Вдоль трассы и на самой территории рабочие высадили 83 пальмы и около 500 кустов. Кроме того, установили поющий фонтан, струя которого достигает в высоту 22 метра.

Об условиях посещения компекса не сообщается.

Как писали Юга.ру, в Сочи на Новый год забронировали самый дорогой пентхаус в России — 33 млн рублей за 11 дней. Площадь жилья, рассчитанного на шесть гостей, составляет 245 кв. метров.

Благоустройство отдых Развлечения Сочи

Новости

Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом фильм «Жасмин»
В Краснодаре впервые пройдет фестиваль индийского кино
Медали за месяц без спиртного и трезвая дискотека: 100 человек посетило форум анонимных алкоголиков в Новороссийске
В Краснодаре готовят новый проект благоустройства «Солнечного острова»
Между двумя популярными курортами Краснодарского края запустили поезд
Инвесторы планируют вложить 347 млрд рублей в реновацию санаториев Сочи и увеличить номерной фонд на 15,3 тыс. мест

Лента новостей

Дети из Краснодара и Сочи попали в шоу «Суперниндзя»
29 мая, 14:46
Дети из Краснодара и Сочи попали в шоу «Суперниндзя»
Родители рассказали, во что им это обошлось и как изменило жизнь
Дискотека, карате и флешмоб
Сегодня, 15:15 Реклама
Дискотека, карате и флешмоб
В краснодарском микрорайоне Любимово отметили День защиты детей
Более 60 тонн детских товаров собрали на марафоне «Корзина доброты»
Сегодня, 13:26
Более 60 тонн детских товаров собрали на марафоне «Корзина доброты»

Реклама на сайте