5 бассейнов и 83 пальмы. В Сочи откроют пространство для отдыха под открытым небом

В Лазаревском районе Сочи появится еще одно место для летнего отдыха

3 июня замглавы администрации Сочи по экономике и финансам Светлана Калинина заявила, что в поселке Лазаревском откроется современный бассейновый комплекс. Он расположился по улице Калараш, 131 и начнет работать с 15 июня.

В комплексе будет пять бассейнов с подогревом площадью более 2000 кв. метров, сцена для проведения концертов, детская развлекательная и вип-зона для отдыха, бары. Вдоль трассы и на самой территории рабочие высадили 83 пальмы и около 500 кустов. Кроме того, установили поющий фонтан, струя которого достигает в высоту 22 метра. Об условиях посещения компекса не сообщается.