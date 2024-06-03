Банк Уралсиб упростил условия программы лояльности
Банк Уралсиб отменил требование по минимальной сумме покупок и снизил порог кешбэка для зачисления на бонусный счет по программе лояльности «Уралсиб Бонус»
Теперь базовый 1% кешбэка начисляется всем участникам «Уралсиб Бонус» вне зависимости от суммы покупок (ранее для этого нужно было потратить 10 тысяч рублей в месяц).
Минимальный размер ежемесячного кешбэка, который можно зачислить на бонусный счет, снизился до 1 бонусного рубля.
Зоомагазины, доставка, благотворительность:
«Уралсиб Бонус» дает участникам программы кешбэк до 3% каждый месяц. Максимальный кешбэк можно получить, пользуясь разными продуктами банка. Дополнительно к основному кешбэку участники программы могут получить дополнительный — до 30% — за покупки у партнеров.
Подробные условия программы «Уралсиб Бонус» есть на сайте банка. Вопросы по программе можно задать оператору горячей линии по номеру 8-800-250-57-57.
Ранее карта «Прибыль» банка Уралсиба возглавила рейтинг лучших российских дебетовок с кешбэком.
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