Банк Уралсиб упростил условия программы лояльности

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото DCStudio, ru.freepik.com
    © Фото DCStudio, ru.freepik.com

Банк Уралсиб отменил требование по минимальной сумме покупок и снизил порог кешбэка для зачисления на бонусный счет по программе лояльности «Уралсиб Бонус»

Теперь базовый 1% кешбэка начисляется всем участникам «Уралсиб Бонус» вне зависимости от суммы покупок (ранее для этого нужно было потратить 10 тысяч рублей в месяц).

Минимальный размер ежемесячного кешбэка, который можно зачислить на бонусный счет, снизился до 1 бонусного рубля.

Зоомагазины, доставка, благотворительность:

«Уралсиб Бонус» дает участникам программы кешбэк до 3% каждый месяц. Максимальный кешбэк можно получить, пользуясь разными продуктами банка. Дополнительно к основному кешбэку участники программы могут получить дополнительный — до 30% — за покупки у партнеров.

Подробные условия программы «Уралсиб Бонус» есть на сайте банка. Вопросы по программе можно задать оператору горячей линии по номеру 8-800-250-57-57.

Ранее карта «Прибыль» банка Уралсиба возглавила рейтинг лучших российских дебетовок с кешбэком.

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