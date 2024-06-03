Банк Уралсиб отменил требование по минимальной сумме покупок и снизил порог кешбэка для зачисления на бонусный счет по программе лояльности «Уралсиб Бонус»

Теперь базовый 1% кешбэка начисляется всем участникам «Уралсиб Бонус» вне зависимости от суммы покупок (ранее для этого нужно было потратить 10 тысяч рублей в месяц).

Минимальный размер ежемесячного кешбэка, который можно зачислить на бонусный счет, снизился до 1 бонусного рубля.