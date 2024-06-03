В Адыгее проезд на общественном транспорте подешевеет до конца сентября. Вот как получить скидку

С 1 июня по 30 сентября проезд в общественном транспорте Адыгеи будет стоить на 5 рублей дешевле при оплате картами платежной системы «Мир»

Скидку можно получить при оплате проезда картой платежной системы «Мир» любого банка. Такую акцию запустила НСПК «Мир» совместно со Сбером. Проехать по сниженной стоимости можно в общественном транспорте с терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Список маршрутов и перевозчиков, участвующих в акции.

Для получения скидки 5 рублей с каждой поездки нужно приложить бесконтактную карту «Мир» к терминалу оплаты в транспорте и дождаться подтверждения операции.



Также скидка действует при оплате проезда картой «Мир», загруженной в смартфон на базе Android. Для этого надо заранее добавить данные карты в один из мобильных платежных сервисов (таких как SberPay или MirPay).

Полные правила предоставления скидки на проезд и перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, можно узнать на сайте vamprivet.ru и в мобильном приложении «Привет!».

В прошлом году похожую акцию запускали в Краснодаре. Скидка 8 рублей действовала при оплате проезда с помощью мобильных платежных сервисов.