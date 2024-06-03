Открылась регистрация на фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ»

В Крыму в шестой раз пройдет фестиваль молодого искусства

29 мая организаторы «Таврида.АРТ» объявили о начале приема заявок на участие в фестивале. Он пройдет на полуострове с 26 по 28 июля уже в шестой раз. Национальное многообразие и колорит видов искусства народов России станет его ключевой темой.

На одной площадке под открытым небом соберутся художники, музыканты, актёры, молодые деятели культуры — всего более 55 тыс. человек. Их ждут концерты, выставки, обучающие мастер-классы, перформансы, кинофильмы и театральные постановки.

С 2024 года участие в фестивале «Таврида.АРТ» доступно в трех категориях. «Профи» объединяет профессионалов творческих индустрий, которые получат возможность участия в фестивале с проживанием в тематических арт-кварталах. Участники формата «Любитель» могут установить собственную палатку или остановиться в кемпинге на территории арт-кластера, а для «Друзей» проживание не предусмотрено, при этом они могут посещать мероприятия.

Узнать условия участия и пройти регистрацию на фестиваль «Таврида.АРТ» можно по ссылке.