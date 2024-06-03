Погода в Краснодаре: будет облачно и без осадков
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 3-4 июня
Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в начале будет малооблачно и без осадков. Ветер 4-9 м/с, днем возможны порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 °С, днем 28-33 °С. В горах ночью 9-14 °С, днем 20-25 °С.
На Черноморском побережье будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-19 °С, днем 23-30 °С.
Температура морской воды:
- в Ейске 21 °C;
- в Приморско-Ахтарске 20 °C;
- в Темрюке 21 °C;
- в Анапе 19 °C;
- в Новороссийске 19 °C;
- в Туапсе 20 °C;
- в Геленджике 20 °C;
- в Сочи 20 °C.
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