Погода в Краснодаре: будет облачно и без осадков

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 3-4 июня

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в начале будет малооблачно и без осадков. Ветер 4-9 м/с, днем возможны порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 °С, днем 28-33 °С. В горах ночью 9-14 °С, днем 20-25 °С.

На Черноморском побережье будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-19 °С, днем 23-30 °С.

Температура морской воды:

  • в Ейске 21 °C;
  • в Приморско-Ахтарске 20 °C;
  • в Темрюке 21 °C;
  • в Анапе 19 °C;
  • в Новороссийске 19 °C;
  • в Туапсе 20 °C;
  • в Геленджике 20 °C;
  • в Сочи 20 °C.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре началось благоустройство сквера им. Гатова. Его планируют открыть осенью.

Погода

Новости

Аэропорт Минвод возобновил рейсы в Чебоксары
В Чечне на курорте «Ведучи» откроют четыре новые канатные дороги
Открылась регистрация на фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ»
В Краснодарском крае полуторалетней Марии Авакян нужно дорогостоящее лечение. Как ей помочь?
Погода в Краснодаре: будет облачно и без осадков
В сети появился трейлер фильма «Одинокие волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни

Лента новостей

Реклама на сайте