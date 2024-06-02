В Комсомольском районе Краснодара открыли кинотеатр
Спустя много лет на месте бывшего «Горизонта» в Краснодаре снова начал работу кинотеатр
Мэрия Краснодара 1 июня отчиталась об «открытии нового кинотеатра» в Комсомольском микрорайоне.
В здании по адресу ул. им. Тюляева, 2, где на рубеже веков располагался кинотеатр «Горизонт», после длительной реконструкции начали работу три кинозала. Также здесь вскоре обещают «открыть киношколу для детей и молодежи, коворкинг-зону, кружки дополнительного образования».
Один из кинозалов оборудован сценой, что позволяет проводить здесь культурные мероприятия.
Афишу свежих кинопремьер Юга выкладывали в четверг.
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