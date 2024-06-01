Баскетбольный «Локо» закончил сезон четвертым

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Центровой «Локо» Кирилл Елатонцеа накрывает бросок Трента Фрейзера из «Зенита» © Фото предоставлено пресс-службой Единой лиги ВТБ (автор Фёдор Обмайкин)
    Центровой «Локо» Кирилл Елатонцеа накрывает бросок Трента Фрейзера из «Зенита» © Фото предоставлено пресс-службой Единой лиги ВТБ (автор Фёдор Обмайкин)

«Локомотив-Кубань» уступил «Зениту» и проиграл серию за бронзовые медали Единой лиги ВТБ

1 июня в Краснодаре состоялся четвертый матч серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ. Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубань» уступили «Зениту» со счетом 77:88, вследствие чего серия закончилась со счетом 1-3 в пользу петербургского клуба.

Несмотря на поражение, стоит отметить впечатляющую игру Андрея Мартюка — центровой «Локо» набрал 28 очков и забил четыре трехочковых броска.

Профессиональный баскетбол в Краснодаре уходит на каникулы до середины сентября, когда состоится «Кубок Кубани».

А 8 июня в краевой столице пройдет турнир по силовому экстриму.

Баскетбол Единая лига ВТБ ПБК «Локомотив-Кубань» Спорт

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