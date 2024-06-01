Погода в Краснодаре: на выходных будет тепло, но дождливо и ветрено

Краснодарский гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 1-2 июня

По прогнозам синоптиков, на выходных в регионе будет переменная облачность, местами кратковременный дождь с гроза, в отдельных районах возможны сильные осадки. Ветер 4-9 м/с, днем местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 °С, днем 25-30 °С. В горах ночью 6-11 °С, днем 17-22 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. 1 июня синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь с грозами. 2 июня будет преимущественно без осадков. Ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 °С, днем 23-28 °С.