Погода в Краснодаре: на выходных будет тепло, но дождливо и ветрено
Краснодарский гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 1-2 июня
По прогнозам синоптиков, на выходных в регионе будет переменная облачность, местами кратковременный дождь с гроза, в отдельных районах возможны сильные осадки. Ветер 4-9 м/с, днем местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 °С, днем 25-30 °С. В горах ночью 6-11 °С, днем 17-22 °С.
На Черноморском побережье переменная облачность. 1 июня синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь с грозами. 2 июня будет преимущественно без осадков. Ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 °С, днем 23-28 °С.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 1 июня в 11:30 на территории стадиона «Кубань» дадут старт Всероссийской велосипедной гонки. В соревнованиях будут участвовать 150 человек. Им предстоит преодолеть дистанции от 300 до 3500 метров в разных возрастных категориях.