В парке «Краснодар» бесплатно покажут мультики и семейное кино

В амфитеатре парка «Краснодар» с 31 мая по 2 июня будут бесплатно показывать кино (6+)

31 мая в 19:30 начнется «Самая красивая» (0+) 1951 года режиссера Лукино Висконти. Маддалена Чеккони, узнав, что на киностудии объявлен конкурс среди девочек 6-8 лет на главную роль, ведет туда свою дочь Марию и пытается добиться кинопробы.

1 июня в 14:00 можно будет посмотреть мультфильм «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+) 1950 года режиссера Михаила Цехановского. В основе сценария лежит одноименная сказка Александра Пушкина. В 14:40 начнется анимация «Питер Пэн» (0+) 1952 года, в 16:00 — «Аленький цветочек» (0+) 1952 года, в 17:00 — семейное кино «Таинственная находка» (0+) 1953 года.

2 июня в 15:00 стартует мультик «Золушка» (0+) 1950 года режиссера Клайда Джероними. В 16:30 можно будет оценить анимацию «Алиса в стране чудес» (0+), в 18:00 — «Лесные путешественники» (0+) 1951 года. В 18:30 начнется показ семейного кино «Проделки близнецов» (0+) 1950 года режиссера Йозефа фон Баки.

Вход на все показы свободный.