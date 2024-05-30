В Краснодаре пройдет вечеринка, посвященная Энди Уорхолу

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

В Краснодаре проведут вечеринку «Гений Энди Уорхол» (18+)

Образовательный проект «Популярная история» 1 июня утроит вечеринку, посвященную Энди Уорхолу.

В программе:

  • диджей-сеты от Velvet Underground & Nico на виниле;
  • лекция от историка Алены Дубиковской о становлении личности Энди Уорхола и его философии жизни, об основных этапах творческой биографии и любопытных проектах;
  • лекция от дизайнера Светы Эннс о том, как Энди Уорхол стал королем поп-арта, его самых популярных работах, творческой тусовке в студии «Фабрика» и технике шелкографии;
  • просмотр фильма «Я соблазнила Энди Уорхола»;
  • обсуждение увиденного на экране.

Вечеринка состоится 1 июня в 15:00 по адресу улица Тургенева 14/1. Стоимость участия 1500 рублей. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, краснодарский образовательный проект «Зарядка» 31 мая проведет лекцию «Расстройства личности: норма или патология?». Психиатр Светлана Гонта осветит основные виды расстройств личности и базовые критерии постановки диагноза.

Афиша Кино Краснодар Лекции

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