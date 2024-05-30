В Краснодаре пройдет вечеринка, посвященная Энди Уорхолу
В Краснодаре проведут вечеринку «Гений Энди Уорхол» (18+)
Образовательный проект «Популярная история» 1 июня утроит вечеринку, посвященную Энди Уорхолу.
В программе:
- диджей-сеты от Velvet Underground & Nico на виниле;
- лекция от историка Алены Дубиковской о становлении личности Энди Уорхола и его философии жизни, об основных этапах творческой биографии и любопытных проектах;
- лекция от дизайнера Светы Эннс о том, как Энди Уорхол стал королем поп-арта, его самых популярных работах, творческой тусовке в студии «Фабрика» и технике шелкографии;
- просмотр фильма «Я соблазнила Энди Уорхола»;
- обсуждение увиденного на экране.
Вечеринка состоится 1 июня в 15:00 по адресу улица Тургенева 14/1. Стоимость участия 1500 рублей. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.
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