В Японском саду Краснодара выступит группа Jambey Music

Первый анонс опубликовали в телеграм-канале парка «Краснодар». 15 и 16 июня в театре Но выступит группа Jambey Music из Новороссийска.

Организаторы обещают уютную атмосферу, море впечатлений, релакс и танцы под ритмы этно. Начало концертов в 19:30. Стоимость посещения 2000 рублей. Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий».

Приобретение билета дает возможность посетить Японский сад без очереди. QR-код для входа в сад не требуется. Вход по билетам за 60 минут до мероприятия через главные ворота Карамон.