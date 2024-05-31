В Японском саду Краснодара выступит группа Jambey Music
В Японском саду Краснодара открывается сезон концертов (16+)
Первый анонс опубликовали в телеграм-канале парка «Краснодар». 15 и 16 июня в театре Но выступит группа Jambey Music из Новороссийска.
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Организаторы обещают уютную атмосферу, море впечатлений, релакс и танцы под ритмы этно. Начало концертов в 19:30. Стоимость посещения 2000 рублей. Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий».
Приобретение билета дает возможность посетить Японский сад без очереди. QR-код для входа в сад не требуется. Вход по билетам за 60 минут до мероприятия через главные ворота Карамон.
Как писали Юга.ру, в репертуаре Молодежного театра Краснодара появится спектакль «Любовь и голуби». Его поставят по одноименной пьесе Владимира Гуркина.