В Японском саду Краснодара выступит группа Jambey Music

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Японском саду Краснодара открывается сезон концертов (16+)

Первый анонс опубликовали в телеграм-канале парка «Краснодар». 15 и 16 июня в театре Но выступит группа Jambey Music из Новороссийска.

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Организаторы обещают уютную атмосферу, море впечатлений, релакс и танцы под ритмы этно. Начало концертов в 19:30. Стоимость посещения 2000 рублей. Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий».

Приобретение билета дает возможность посетить Японский сад без очереди. QR-код для входа в сад не требуется. Вход по билетам за 60 минут до мероприятия через главные ворота Карамон.

Как писали Юга.ру, в репертуаре Молодежного театра Краснодара появится спектакль «Любовь и голуби». Его поставят по одноименной пьесе Владимира Гуркина.

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