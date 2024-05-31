Школьников Туапсе научили определять качество воды и сортировать отходы
Туапсинский морской торговый порт и Эколого-биологический центр Туапсе организовали для школьников экологические уроки «Сохраним чистоту вод Черного моря»
На занятиях ребята в игровой форме знакомились с основами биологии — изучали современные методы анализа качества воды. В этом им помогало новое лабораторное оборудование, приобретенное ТМТП специально для экоуроков.
Затем школьники учились правильно сортировать отходы и оценивали последствия безответственного отношения человека к природе.
Поучаствовали ребята и в «зеленых десантах» — помогли очистить водоемы и прибрежные территории от мусора.
Самокат, часы, краб:
Комплекс школьных мероприятий детально продумали в Эколого-биологическом центре Туапсе и реализовали при поддержке Туапсинского морского торгового порта. Предприятие спонсирует экоуроки второй год подряд.