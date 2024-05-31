Школьников Туапсе научили определять качество воды и сортировать отходы

Туапсинский морской торговый порт и Эколого-биологический центр Туапсе организовали для школьников экологические уроки «Сохраним чистоту вод Черного моря»

На занятиях ребята в игровой форме знакомились с основами биологии — изучали современные методы анализа качества воды. В этом им помогало новое лабораторное оборудование, приобретенное ТМТП специально для экоуроков.

Затем школьники учились правильно сортировать отходы и оценивали последствия безответственного отношения человека к природе.

Поучаствовали ребята и в «зеленых десантах» — помогли очистить водоемы и прибрежные территории от мусора.