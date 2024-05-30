Туапсинский морской торговый порт подарил городской спортивной школе инвентарь для тхэквондо
Туапсинский морской торговый порт закупил защитный инвентарь для секции тхэквондо спортивной школы № 2 в Туапсе
У воспитанников школы появился специальный будо-мат (даянг). Раньше потренироваться на нем дети могли только на выездных состязаниях. Также закупили лапы-ракетки, шлемы, жилеты, электронные носки, накладки на ноги и другой защитный инвентарь.
«Радости не было предела. Видели бы вы лица тренеров и ребят, когда все закупленное привезли. Они буквально танцевали от счастья. Полтренировки дети ходили вокруг даянга, упаковок с инвентарем, трогали его, обсуждали между собой. Мы безмерно благодарны за это порту», — поделился директор МБУ ДО СОШ № 2 Туапсе Владимир Николаевич Федоров.
Всего тхэквондо в школе занимаются около ста ребят от 7 до 18 лет. Многие портовики в прошлом сами были воспитанниками Спортивной школы № 2, а сегодня в ней занимаются и их дети. Теперь ребята полностью экипированы и смогут более эффективно тренироваться и выезжать на состязания с качественным инвентарем.
Новый даянг уже успели опробовать на традиционных соревнованиях в честь Дня Туапсинского района. На отборочном чемпионате в сборную спортивной школы выступили учащиеся младшего и среднего звена, а старшие попробовали себя в роли организаторов, судей и секундантов на ринге.
«Тотальное ощущение счастья»:
Морпорт помогает школе уже Более 10 лет. За это время за счет средств предприятия в школе отремонтировали залы, установили новое освещение, закупили контейнеры для баскетбольных мячей, обновили санузлы и не только.
Отделение тхэквондо в МБУ ДО СОШ № 2 в Туапсе основали 22 года назад. Спортивное учреждение выпустило целую плеяду воспитанников-победителей первенств Краснодарского края и всей России, а также 9 кандидатов в мастера спорта.