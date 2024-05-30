Туапсинский морской торговый порт подарил городской спортивной школе инвентарь для тхэквондо

У воспитанников школы появился специальный будо-мат (даянг). Раньше потренироваться на нем дети могли только на выездных состязаниях. Также закупили лапы-ракетки, шлемы, жилеты, электронные носки, накладки на ноги и другой защитный инвентарь.

«Радости не было предела. Видели бы вы лица тренеров и ребят, когда все закупленное привезли. Они буквально танцевали от счастья. Полтренировки дети ходили вокруг даянга, упаковок с инвентарем, трогали его, обсуждали между собой. Мы безмерно благодарны за это порту», — поделился директор МБУ ДО СОШ № 2 Туапсе Владимир Николаевич Федоров.