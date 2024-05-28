В Городском саду Краснодара очистят пруд. На это потратят 2,7 млн рублей

В 2024 году в краснодарском парке Городской сад приведут в порядок водоем

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале об аэрации пруда в Городском саду. Власти выделят на это 2,7 млн рублей.

«Планируем выполнить работы с учётом требований к особо охраняемой природной территории регионального значения, согласовав наши планы с Минприроды края. В результате пруд станет чище», — рассказал Наумов.



Очистить пруд в Городском саду планируют в 2024 году.

По данным пресс-службы администрации Краснодара, сейчас подготавливают смету, по которой объявят конкурс на выбор подрядчика.