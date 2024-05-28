В Городском саду Краснодара очистят пруд. На это потратят 2,7 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В 2024 году в краснодарском парке Городской сад приведут в порядок водоем

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале об аэрации пруда в Городском саду. Власти выделят на это 2,7 млн рублей.

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«Планируем выполнить работы с учётом требований к особо охраняемой природной территории регионального значения, согласовав наши планы с Минприроды края. В результате пруд станет чище», — рассказал Наумов.

Очистить пруд в Городском саду планируют в 2024 году.

По данным пресс-службы администрации Краснодара, сейчас подготавливают смету, по которой объявят конкурс на выбор подрядчика.

Аэрация — процесс насыщения водоема кислородом из атмосферного воздуха. С ее помощью очищают воду от различных примесей.

Напомним, что летом 2022 года в Городском саду Краснодара закрывали на ремонт колоннаду «Казачья горка».

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре сквер за цветочными часами планируют благоустроить к августу.

Благоустройство Город Краснодар Парки

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В Городском саду Краснодара очистят пруд. На это потратят 2,7 млн рублей
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