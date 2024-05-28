В Абрау-Дюрсо запустят шоу фонтанов. Его откладывали из-за нехватки одной импортной детали

«Приезжайте с семьей или с друзьями, чтобы насладиться ярким представлением воды, света и огня с набережной Абрау», — приглашают туристов в телеграм-канале центра.

Просмотр шоу бесплатный. Режим работы фонтанов — ежедневно в 21:00.

Напомним, шоу фонтанов должны были запустить ещё на майские праздники. Но по техническим принам событие отложили.

15 мая учредитель фонда развития села «Жизнь Абрау-Дюрсо» Борис Титов рассказал, что в этом году запуск музыкального фонтана пришлось задержать, «так как не хватает одной детали».

«К сожалению, эти технические проблемы будут нас преследовать, потому что нужно запчасти заказывать из Италии, но, сами понимаете, какая сейчас ситуация», — написал Титов.