В Новороссийске благоустроят Форумную площадь

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/7962
    © Скриншот из телеграмм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/7962

Власти Новороссийска рассказали о благоустройстве Форумной площади

На благоустройство Форумной площади и установку малых архитектурных форм из краевого бюджета выделили более 7 млн рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко. 

В Геленджике создают проект благоустройства набережной:

На площади установят новые скамейки, шезлонги, вазоны, урны, обустроят места для отдыха.

Форумная площадь — часть центра Новороссийска. Рядом с ней находится Морской вокзал. Большинство достопримечательностей города расположены в непосредственной близости или пешей доступности от Форумной площади.

Напомним, что недавно Новороссийск накрыл густой туман. Эпичные фото можно посмотреть здесь.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре до конца 2024 года благоустроят пять скверов.

Архитектура Благоустройство Новороссийск Черное море

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