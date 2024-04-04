В Новороссийске благоустроят Форумную площадь

Власти Новороссийска рассказали о благоустройстве Форумной площади

На благоустройство Форумной площади и установку малых архитектурных форм из краевого бюджета выделили более 7 млн рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

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На площади установят новые скамейки, шезлонги, вазоны, урны, обустроят места для отдыха.

Форумная площадь — часть центра Новороссийска. Рядом с ней находится Морской вокзал. Большинство достопримечательностей города расположены в непосредственной близости или пешей доступности от Форумной площади.