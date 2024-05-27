Казаки, купцы, торговцы и городские обыватели. В Кисловодске проведут бесплатную экскурсию
В Кисловодске 30 мая состоится бесплатная экскурсия «Мещанские улицы Кисловодска ХIХ-ХХ веков. Казаки, купцы, торговцы и городские обыватели» (12+)
Информация о событии появилась в телеграм-канале управления по курорту и туризму. Маршрут пройдет от мемориального комплекса «Журавли» в сторону улиц Кольцова, Лермонтова и Ярошенко и завершится в нижнем парке у цветочных часов.
«Мы встретимся на том самом месте, где зарождалась Кисловодская слобода, велась бойкая торговля местными и приезжими торговцами», — рассказали организаторы.
Экскурсию проведет участник программы «Больше, чем путешествие» Осипова Надежда. Начало в 16.00. Запись по телефону +7 (928) 314-94-50 или в телеграмм-канале «Курорт и туризм Кисловодск».
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