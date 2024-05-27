Казаки, купцы, торговцы и городские обыватели. В Кисловодске проведут бесплатную экскурсию

Ставропольский край

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  • Кисловодск © Фото Марии Карагёзовой
    Кисловодск © Фото Марии Карагёзовой

В Кисловодске 30 мая состоится бесплатная экскурсия «Мещанские улицы Кисловодска ХIХ-ХХ веков. Казаки, купцы, торговцы и городские обыватели» (12+)

Информация о событии появилась в телеграм-канале управления по курорту и туризму. Маршрут пройдет от мемориального комплекса «Журавли» в сторону улиц Кольцова, Лермонтова и Ярошенко и завершится в нижнем парке у цветочных часов.

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«Мы встретимся на том самом месте, где зарождалась Кисловодская слобода, велась бойкая торговля местными и приезжими торговцами», — рассказали организаторы.

Экскурсию проведет участник программы «Больше, чем путешествие» Осипова Надежда. Начало в 16.00. Запись по телефону +7 (928) 314-94-50 или в телеграмм-канале «Курорт и туризм Кисловодск».

Как писали Юга.ру, в Кисловодске создадут особую экономическую зону «Солнечная долина». Мэр назвал инвестпроект самым масштабным этапом развития города-курорта за последние 100 лет.

Афиша Кисловодск Курорты и туризм отдых Развлечения

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Казаки, купцы, торговцы и городские обыватели. В Кисловодске проведут бесплатную экскурсию
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