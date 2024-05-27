Погода в Краснодаре: рабочая неделя начнется с небольшого дождя

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 27 мая

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в понедельник, 27 мая, в городе будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, порывы 12-14 м/с. Температура воздуха 24-26 °С.

В Краснодаре 25 мая разыгралась непогода:

По данным синоптиков, на Кубани 27 мая ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, в южной половине края сильный дождь. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в регионе 22-27 °С. В горах днем 12-17 °С. На Черноморском побережье 21-26 °С.

Также в ЦГМС Краснодарского края рассказали, что в ближайшие сутки погода на Кубани будет переменчивая.

Ранее Юга.ру писали, где в Краснодарском крае благоустроят пляжи около озер и рек.

Краснодар Погода

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Погода в Краснодаре: рабочая неделя начнется с небольшого дождя

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