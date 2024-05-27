Погода в Краснодаре: рабочая неделя начнется с небольшого дождя

Краснодарский ЦГМС сообщил , что в понедельник, 27 мая, в городе будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, порывы 12-14 м/с. Температура воздуха 24-26 °С.

По данным синоптиков, на Кубани 27 мая ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, в южной половине края сильный дождь. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.



Температура воздуха в регионе 22-27 °С. В горах днем 12-17 °С. На Черноморском побережье 21-26 °С.



Также в ЦГМС Краснодарского края рассказали, что в ближайшие сутки погода на Кубани будет переменчивая.