В Краснодарском крае открыты 16 «степных» пляжей. Узнали их адреса

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Администрация Краснодарского края рассказала Юга.ру, где благоустроят пляжи около озер и рек

В конце апреля 2024 года власти Кубани заявили, что в 13 районах региона появятся 16 «степных» пляжей. 23 мая пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила Юга.ру, где именно разместят зоны отдыха.

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Делимся адресами:

  • Курганинский район, город Курганинск, пляж «Две Зари»;
  • Гулькевичский район, село Новоукраинское, пляж «Ягода-Малина»;
  • Кущевский район, пляж «Степные зори»;
  • Славянский район, река Протока в городе Славянск-на-Кубани, пляж «Центральный»;
  • Новопокровский район, станица Калниболотская, улица Большая Садовая, пляж МБУ ДОЛ «Чайка»;
  • Тимашевский район, город Тимашевск, пляж «Садовод»;
  • Тимашевский район, город Тимашевск, городской пляж;
  • Тихорецкий район, пляж в станице Юго-Северной;
  • Кореновский район, город Кореновск, Набережная, 8, пляж №1;
  • Кореновский район, хутор Казачий, улица Золотарева, 2/1, пляж №2;
  • Кореновский район, станица Дядьковская, улица Речная, 2, пляж №3;
  • Каневской район, станица Каневская, улица Вокзальная, центральный пляж;
  • Динской район, станица Динская, улица Дружбы, 30B/4, пляж «Комсомольский»;
  • Усть-Лабинский район, хутор Кубанский, пляж «Топольки»;
  • Горячий ключ, городской пляж;
  • Павловский район, станица Павловская, улица Халтурина, центральный пляж.

Степные пляжи — зоны отдыха, альтернативные морским. Это пляжные территории у озер, рек и других водоемов.

Как писали ранее Юга.ру, в Сочи 41 пляж получил высший знак сертификации «Синий флаг».

Горячий Ключ Гулькевичский район Динской район Каневской район Кореновский район Курганинский район Курорты и туризм Кущёвский район Новопокровский район отдых Павловский район Пляжи Славянский район Тимашевский район Тихорецкий район Усть-Лабинский район

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