В Краснодарском крае открыты 16 «степных» пляжей. Узнали их адреса
Администрация Краснодарского края рассказала Юга.ру, где благоустроят пляжи около озер и рек
В конце апреля 2024 года власти Кубани заявили, что в 13 районах региона появятся 16 «степных» пляжей. 23 мая пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила Юга.ру, где именно разместят зоны отдыха.
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Делимся адресами:
- Курганинский район, город Курганинск, пляж «Две Зари»;
- Гулькевичский район, село Новоукраинское, пляж «Ягода-Малина»;
- Кущевский район, пляж «Степные зори»;
- Славянский район, река Протока в городе Славянск-на-Кубани, пляж «Центральный»;
- Новопокровский район, станица Калниболотская, улица Большая Садовая, пляж МБУ ДОЛ «Чайка»;
- Тимашевский район, город Тимашевск, пляж «Садовод»;
- Тимашевский район, город Тимашевск, городской пляж;
- Тихорецкий район, пляж в станице Юго-Северной;
- Кореновский район, город Кореновск, Набережная, 8, пляж №1;
- Кореновский район, хутор Казачий, улица Золотарева, 2/1, пляж №2;
- Кореновский район, станица Дядьковская, улица Речная, 2, пляж №3;
- Каневской район, станица Каневская, улица Вокзальная, центральный пляж;
- Динской район, станица Динская, улица Дружбы, 30B/4, пляж «Комсомольский»;
- Усть-Лабинский район, хутор Кубанский, пляж «Топольки»;
- Горячий ключ, городской пляж;
- Павловский район, станица Павловская, улица Халтурина, центральный пляж.
Степные пляжи — зоны отдыха, альтернативные морским. Это пляжные территории у озер, рек и других водоемов.
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