В Краснодарском крае открыты 16 «степных» пляжей. Узнали их адреса

Администрация Краснодарского края рассказала Юга.ру, где благоустроят пляжи около озер и рек

В конце апреля 2024 года власти Кубани заявили, что в 13 районах региона появятся 16 «степных» пляжей. 23 мая пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила Юга.ру, где именно разместят зоны отдыха.

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Делимся адресами: Курганинский район, город Курганинск, пляж «Две Зари»;

Гулькевичский район, село Новоукраинское, пляж «Ягода-Малина»;

Кущевский район, пляж «Степные зори»;

Славянский район, река Протока в городе Славянск-на-Кубани, пляж «Центральный»;

Новопокровский район, станица Калниболотская, улица Большая Садовая, пляж МБУ ДОЛ «Чайка»;

Тимашевский район, город Тимашевск, пляж «Садовод»;

Тимашевский район, город Тимашевск, городской пляж;

Тихорецкий район, пляж в станице Юго-Северной;

Кореновский район, город Кореновск, Набережная, 8, пляж №1;

Кореновский район, хутор Казачий, улица Золотарева, 2/1, пляж №2;

Кореновский район, станица Дядьковская, улица Речная, 2, пляж №3;

Каневской район, станица Каневская, улица Вокзальная, центральный пляж;

Динской район, станица Динская, улица Дружбы, 30B/4, пляж «Комсомольский»;

Усть-Лабинский район, хутор Кубанский, пляж «Топольки»;

Горячий ключ, городской пляж;

Павловский район, станица Павловская, улица Халтурина, центральный пляж.

Степные пляжи — зоны отдыха, альтернативные морским. Это пляжные территории у озер, рек и других водоемов.