Глава Следкома поручил отчитаться по уголовному делу, возбужденному из-за школьной крыши, сорванной ветром. Двое из 12 пострадавших детей остались в больнице
Одним из самых громких происшествий, вызванных ураганным ветром в Краснодаре 24 и 25 мая, стало обрушение кровли, из-за которой пострадали 12 школьников
Предыстория. 25 мая мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал, что ураганный ветер оторвал и снес часть кровли здания школы №29 на улице Рылеева. Чиновник добавил: «Хоть это и произошло до начала торжественной линейки, но есть и пострадавшие».
Позже уточнили число пострадавших — 12 детей.
Следком России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
В Краснодаре разыгралась непогода:
Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил, что в детской краевой больнице на лечение остались двое детей. Он добавил, что их состояние нетяжелое и им оказывают необходимую медпомощь.
Вечером того же дня председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад об установленных обстоятельствах.
Как сообщали Юга.ру, 6 февраля ветер сорвал крышу школы №31 в хуторе Харьковском Лабинского района. В момент обрушения кровли никто не пострадал.