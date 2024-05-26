Глава Следкома поручил отчитаться по уголовному делу, возбужденному из-за школьной крыши, сорванной ветром. Двое из 12 пострадавших детей остались в больнице

Одним из самых громких происшествий, вызванных ураганным ветром в Краснодаре 24 и 25 мая, стало обрушение кровли, из-за которой пострадали 12 школьников

Следком России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Предыстория. 25 мая мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал , что ураганный ветер оторвал и снес часть кровли здания школы №29 на улице Рылеева. Чиновник добавил: «Хоть это и произошло до начала торжественной линейки, но есть и пострадавшие».

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил, что в детской краевой больнице на лечение остались двое детей. Он добавил, что их состояние нетяжелое и им оказывают необходимую медпомощь.

Вечером того же дня председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад об установленных обстоятельствах.