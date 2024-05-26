Глава Следкома поручил отчитаться по уголовному делу, возбужденному из-за школьной крыши, сорванной ветром. Двое из 12 пострадавших детей остались в больнице

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из t.me/sledcom_press
    © Скриншот видео из t.me/sledcom_press

Одним из самых громких происшествий, вызванных ураганным ветром в Краснодаре 24 и 25 мая, стало обрушение кровли, из-за которой пострадали 12 школьников

Предыстория. 25 мая мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал, что ураганный ветер оторвал и снес часть кровли здания школы №29 на улице Рылеева. Чиновник добавил: «Хоть это и произошло до начала торжественной линейки, но есть и пострадавшие».

Позже уточнили число пострадавших — 12 детей.

Следком России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В Краснодаре разыгралась непогода:

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил, что в детской краевой больнице на лечение остались двое детей. Он добавил, что их состояние нетяжелое и им оказывают необходимую медпомощь.

Вечером того же дня председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад об установленных обстоятельствах.

Как сообщали Юга.ру, 6 февраля ветер сорвал крышу школы №31 в хуторе Харьковском Лабинского района. В момент обрушения кровли никто не пострадал.

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Глава Следкома поручил отчитаться по уголовному делу, возбужденному из-за школьной крыши, сорванной ветром. Двое из 12 пострадавших детей остались в больнице
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