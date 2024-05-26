Крупная авиакомпания запустит дополнительные рейсы между Сочи и Ереваном
Авиакомпания «Россия» добавила в расписание два ежедневные рейса между российским курортом Сочи и столицей Армении
24 мая сайт авиакомпании «Россия» сообщил, что перевозчик поднимет частоту полетов летом между Сочи и Ереваном до двух раз в день.
По этому направлению «Россия» летает на отечественном Суперджет 100 в двухклассной компоновке на 87 пассажиров. Авиабилеты в продаже по тарифам «Эконом» и «Бизнес».
С 31 мая пассажиры смогут выбрать не только утреннее, но и вечернее время вылета и прилета.
Аэропорт Сочи перейдет на весенне-летнее расписание:
Сочи — Ереван:
- вылет SU/FV6719 в 8:00,
- вылет SU/FV6741 в 16:30 по четвергам, 18:00 по субботам и воскресеньям, 18:30 по пятницам, 19:30 по понедельникам, вторникам и средам.
Ереван — Сочи:
- вылет SU/FV6720 в 11:10 по понедельникам, вторникам, средам и пятницам, 11:20 по четвергам, субботам и воскресеньям,
- вылет SU/FV6742 в 19:40 по четвергам, 21:10 по субботам, 21:35 по пятницам и воскресеньям, 22:40 по понедельникам, вторникам и средам.
Время указано местное для каждого аэропорта.
Как сообщали Юга.ру, летом 2024 года крупная авиакомпания «Аэрофлот» выполнит на 23% больше рейсов из Москвы в Сочи, чем летом 2023-го.