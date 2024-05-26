Крупная авиакомпания запустит дополнительные рейсы между Сочи и Ереваном

Авиакомпания «Россия» добавила в расписание два ежедневные рейса между российским курортом Сочи и столицей Армении

24 мая сайт авиакомпании «Россия» сообщил, что перевозчик поднимет частоту полетов летом между Сочи и Ереваном до двух раз в день.

По этому направлению «Россия» летает на отечественном Суперджет 100 в двухклассной компоновке на 87 пассажиров. Авиабилеты в продаже по тарифам «Эконом» и «Бизнес».

С 31 мая пассажиры смогут выбрать не только утреннее, но и вечернее время вылета и прилета.