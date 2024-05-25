Краснодарцев попросили ограничить прогулки детей в парках

«Уважаемые родители, в связи с сильными порывами ветра и прогнозом усиления ветра сегодня на весь день просим вас ограничить прогулки детей в парках, вблизи рекламных щитов, деревьев», — говорится в сообщении.



Напомним, что в Краснодаре 25 мая действует штормовое предупреждение. Жителям рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не ходить под деревьями, а также не парковать автомобили рядом с ними.