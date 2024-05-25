Краснодарцев попросили ограничить прогулки детей в парках

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В связи с сильным ветром, достигшим 30 м/с, власти Краснодара призвали ограничить прогулки несовершеннолетних в парках

25 мая департамент образования Краснодара в своем телеграм-канале призвал на день ограничить прогулки детей в парках. Это связано с сильным ветром.

В Краснодаре разыгралась непогода:

«Уважаемые родители, в связи с сильными порывами ветра и прогнозом усиления ветра сегодня на весь день просим вас ограничить прогулки детей в парках, вблизи рекламных щитов, деревьев», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Краснодаре 25 мая действует штормовое предупреждение. Жителям рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не ходить под деревьями, а также не парковать автомобили рядом с ними.

Ранее Юга.ру, рассказывали, что нашли спасатели на дне городского пляжа в Новороссийске.

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