Краснодарцев попросили ограничить прогулки детей в парках
В связи с сильным ветром, достигшим 30 м/с, власти Краснодара призвали ограничить прогулки несовершеннолетних в парках
25 мая департамент образования Краснодара в своем телеграм-канале призвал на день ограничить прогулки детей в парках. Это связано с сильным ветром.
В Краснодаре разыгралась непогода:
«Уважаемые родители, в связи с сильными порывами ветра и прогнозом усиления ветра сегодня на весь день просим вас ограничить прогулки детей в парках, вблизи рекламных щитов, деревьев», — говорится в сообщении.
Напомним, что в Краснодаре 25 мая действует штормовое предупреждение. Жителям рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не ходить под деревьями, а также не парковать автомобили рядом с ними.
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