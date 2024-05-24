От Босха до Мунка. В Краснодаре покажут самые загадочные картины мира

Представлены репродукции произведений. Они созданы в технике жикле, что позволяет воссоздавать шедевры на натуральном холсте с точностью и глубиной. В работах можно обнаружить кажущиеся живыми кракелюры и мельчайшие следы кисти мастера.

Экспозиция будет интересна тем, кто хочет узнать, что символизирует картина «Крик» Мунка, какие тайны скрывает произведение Гойи «Шабаш ведьм», кого на самом деле изобразили Чонтвари на полотне «Старый рыбак» и Леонардо да Винчи в работе «Мона Лиза». Также представлены известные картины Босха, Брейгеля, Рембрандта, Караваджо, Магритта и многих других — всего более 80 полотен.

Выставка будет работать до 25 августа по адресу улица Гимназическая, 67. Стоимость билетов от 400 рублей.