От Босха до Мунка. В Краснодаре покажут самые загадочные картины мира

Краснодарский край

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  • Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском музее имени Фелицына 22 мая открылась выставка «От Босха до Мунка. Самые загадочные картины мира» (12+)

Представлены репродукции произведений. Они созданы в технике жикле, что позволяет воссоздавать шедевры на натуральном холсте с точностью и глубиной. В работах можно обнаружить кажущиеся живыми кракелюры и мельчайшие следы кисти мастера.

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Экспозиция будет интересна тем, кто хочет узнать, что символизирует картина «Крик» Мунка, какие тайны скрывает произведение Гойи «Шабаш ведьм», кого на самом деле изобразили Чонтвари на полотне «Старый рыбак» и Леонардо да Винчи в работе «Мона Лиза». Также представлены известные картины Босха, Брейгеля, Рембрандта, Караваджо, Магритта и многих других — всего более 80 полотен.

Выставка будет работать до 25 августа по адресу улица Гимназическая, 67. Стоимость билетов от 400 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 26 мая состоится лекция «Искусство давать вещам вторую жизнь» от местного образовательного проекта «Зарядка».

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

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