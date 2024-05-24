От Босха до Мунка. В Краснодаре покажут самые загадочные картины мира
В Краснодарском музее имени Фелицына 22 мая открылась выставка «От Босха до Мунка. Самые загадочные картины мира» (12+)
Представлены репродукции произведений. Они созданы в технике жикле, что позволяет воссоздавать шедевры на натуральном холсте с точностью и глубиной. В работах можно обнаружить кажущиеся живыми кракелюры и мельчайшие следы кисти мастера.
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Экспозиция будет интересна тем, кто хочет узнать, что символизирует картина «Крик» Мунка, какие тайны скрывает произведение Гойи «Шабаш ведьм», кого на самом деле изобразили Чонтвари на полотне «Старый рыбак» и Леонардо да Винчи в работе «Мона Лиза». Также представлены известные картины Босха, Брейгеля, Рембрандта, Караваджо, Магритта и многих других — всего более 80 полотен.
Выставка будет работать до 25 августа по адресу улица Гимназическая, 67. Стоимость билетов от 400 рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 26 мая состоится лекция «Искусство давать вещам вторую жизнь» от местного образовательного проекта «Зарядка».