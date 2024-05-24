В Краснодаре откроется выставка «Свет грядущего дня»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодарском краевом выставочном зале 28 мая откроется персональная экспозиция Натальи Зайцевой «Свет грядущего дня» (12+)

Художница ушла из жизни в 2016 года. За последние несколько лет её мать Зоя Щеголева передала в фонд больше 50 работ дочери. Творчество Зайцевой включает декоративно-выразительные гобелены, реалистическую и абстрактную живопись, монументальные фресками, графику.

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«Наследие Натальи Викторовны является уникальным, разносторонним, в нем присутствует фигуративное и беспредметное искусство, космические и метафизические идеи», — рассказали в пресс-службе выставочного зала.

Произведения Зайцевой находятся в коллекциях Краснодарского музея имени Коваленко, Третьяковской галерее, музеях и частных собраниях России, Франции, Бельгии, Израиля, Испании.

Выставка будет работать до 9 июня по адресу улица Рашпилевская, 32.

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Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи

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