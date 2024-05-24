7 турфирм Краснодарского края смогут организовывать безвизовые поездки в Китай

В 2024 году он значительно расширился и включает уже 559 фирм. Семь из них зарегистрированы и работают в Краснодарском крае. Это «Ривьера-Сочи», «Здоровый мир-Сочи плюс», «Карасун Трэвел», «Пилигрим», «Трэвл Центр», «ДОМЕЙН», «Мантера Трэвел». Полный список можно посмотреть здесь.

Заявки на включение в реестр на очередной период региональные органы по туризму будут принимать в ноябре-декабре 2024 года.