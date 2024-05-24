7 турфирм Краснодарского края смогут организовывать безвизовые поездки в Китай
Минэкономразвития обновило список российских туроператоров, которым разрешили делать безвизовые групповые поездки в Китай
В 2024 году он значительно расширился и включает уже 559 фирм. Семь из них зарегистрированы и работают в Краснодарском крае. Это «Ривьера-Сочи», «Здоровый мир-Сочи плюс», «Карасун Трэвел», «Пилигрим», «Трэвл Центр», «ДОМЕЙН», «Мантера Трэвел». Полный список можно посмотреть здесь.
Заявки на включение в реестр на очередной период региональные органы по туризму будут принимать в ноябре-декабре 2024 года.
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Напомним, с 1 августа 2023 года Китай ввел для российских туристов безвизовый режим при посещении страны в группах (от 5 до 50 человек). Полеты в Поднебесную запустили из аэропорта Минеральных Вод, а вот рейсы из Сочи даже не обсуждались.
Как писали Юга.ру, жителям Краснодара показали кадры со строительства нового терминала аэропорта. Его планируют доделать к осени 2026 года.