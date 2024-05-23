Зоомагазины, доставка, благотворительность. Уралсиб показал самые популярные категории трат клиентов

Банк Уралсиб проанализировал, на что тратят деньги со своих карт клиенты разных возрастов

Всего в исследовании участвовало около 1 млн клиентов банка, живущих в городах (от малонаселенных до миллионников). Активнее остальных тратят деньги по картам клиенты в возрасте от 34 до 54 лет вне зависимости от локации.

Возглавляют топ затрат — онлайн-покупки и курьерская доставка. Самые активные онлайн-покупатели — люди 34-44 лет. От 32 до 38% из них регулярно оплачивают покупки в указанных категориях, а еще 32-34% — регулярно приобретают автотовары.

Самыми хозяйственными оказались представители старшего поколения (54 года и выше). Товары для дома и стройматериалы оплачивали с карт в среднем 31-35% этой группы клиентов.

Еще одна популярная статья расходов — «Зоомагазины». Треть клиентов банка возрастом 44-54 лет и выше регулярно оплачивают покупки для домашних животных вне зависимости от места проживания.

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«Развлечения» наиболее востребованы у людей возрастом 34-44 года — 37% всех клиентов в небольших и крупных городах и более 40% столичных жителей тратят деньги с карты в этой категории. В 1,5-2 раза меньше «развлекаются» представители соседних возрастных декад (24-34 и 44-54).

«Путешествия» популярны более широко — в это категории тратят деньги 30-35% клиентов 34-54 лет.

На «Спорт» чаще всего тратят деньги клиенты 34-44 лет — 35-38% клиентов этой возрастной группы (в зависимости от места проживания).

В образование наиболее активно вкладывают представители поколения 34-44 года: в столице — 43% всех клиентов этой категории, в небольших и крупных городах — 37%. «Книги, софт, мультимедиа» чаще всего покупают 28-30% клиентов 34-44 лет. Представители следующих двух возрастных декад (44-54 года и выше) — присутствуют в этой категории с минимальным отрывом от лидера.

Благотворительностью периодически занимаются клиенты практически все возрастов, но чаще всего помогают нуждающимся люди в возрасте 34-54 года (25-30% от общего числа).