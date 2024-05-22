Краснодарцев приглашают на лекцию «Искусство давать вещам вторую жизнь»

На встрече участники вместе со дизайнеркой и владелицей магазина осознанного потребления SNOVA Светланой Эннс разберут, чем отличается «кастом», «апсайкл» и «ресайкл» и узнают ещё несколько новых слов в этой сфере.

Кроме того, девушка затронет историю и вспомнит, кто стоит за первыми экспериментами с переделкой вещей, а также расскажет, расскажем как, а главное зачем нужно хотя бы раз попробовать кастом в своём гардеробе.

Лекция состоится в креативном кластере «Колос» по адресу улица Тургенева 14/1. Начало в 15:00, узнать подробности и пройти регистрации можно по ссылке. Стоимость участия 300 рублей.