Краснодарцев приглашают на лекцию «Искусство давать вещам вторую жизнь»

Краснодарский край

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  • © Фотография freepik с сайта ru.freepik.com
    © Фотография freepik с сайта ru.freepik.com

В Краснодаре 26 мая состоится лекция «Искусство давать вещам вторую жизнь» от местного образовательного проекта «Зарядка» (12+)

На встрече участники вместе со дизайнеркой и владелицей магазина осознанного потребления SNOVA Светланой Эннс разберут, чем отличается «кастом», «апсайкл» и «ресайкл» и узнают ещё несколько новых слов в этой сфере.

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Кроме того, девушка затронет историю и вспомнит, кто стоит за первыми экспериментами с переделкой вещей, а также расскажет, расскажем как, а главное зачем нужно хотя бы раз попробовать кастом в своём гардеробе.

Лекция состоится в креативном кластере «Колос» по адресу улица Тургенева 14/1. Начало в 15:00, узнать подробности и пройти регистрации можно по ссылке. Стоимость участия 300 рублей.

Как писали Юга.ру, экоцентр «Чистая среда» 25 мая приглашает краснодарцев на день рождения. Будут мастер-классы, эконастолки, свопы. Дресс-код для гостей — одежда в эко-стиле.

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Краснодарцев приглашают на лекцию «Искусство давать вещам вторую жизнь»
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