Проституция и экология. В Краснодаре на выходных пройдут образовательные лекции
В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций (18+)
24 мая в 19:30 состоится встреча с сексологом Екатериной Иноземцевой «Проституция. Всё о самой древней профессии».
Программа:
- как зародилась проституция;
- как она постепенно из храмовой превратилась в современную форму;
- какими законами регулировалась;
- интересные факты о самых известных представительницах профессии.
25 мая в 17:00 стартует лекция «Экология. Страшные истории или ужасающая реальность?».
Программа:
- что такое экология и почему это проблема и ответственность каждого;
- как можно простыми действиями сохранять и даже улучшать окружающий мир;
- экологическое задание, где каждый сможет почувствовать себя мэром города и попробовать управлять целой системой и охранять экологию.
Узнать подробности и купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 26 мая состоится лекция «Художественная магия фильмов Питера Гринуэя» от местного образовательного проекта Vita Nuova.
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