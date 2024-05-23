Проституция и экология. В Краснодаре на выходных пройдут образовательные лекции

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций (18+)

24 мая в 19:30 состоится встреча с сексологом Екатериной Иноземцевой «Проституция. Всё о самой древней профессии».

Программа:

  • как зародилась проституция;
  • как она постепенно из храмовой превратилась в современную форму;
  • какими законами регулировалась;
  • интересные факты о самых известных представительницах профессии.

25 мая в 17:00 стартует лекция «Экология. Страшные истории или ужасающая реальность?».

Программа:

  • что такое экология и почему это проблема и ответственность каждого;
  • как можно простыми действиями сохранять и даже улучшать окружающий мир;
  • экологическое задание, где каждый сможет почувствовать себя мэром города и попробовать управлять целой системой и охранять экологию.

Узнать подробности и купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 26 мая состоится лекция «Художественная магия фильмов Питера Гринуэя» от местного образовательного проекта Vita Nuova.

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Проституция и экология. В Краснодаре на выходных пройдут образовательные лекции
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