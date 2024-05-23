Проституция и экология. В Краснодаре на выходных пройдут образовательные лекции

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций (18+)

24 мая в 19:30 состоится встреча с сексологом Екатериной Иноземцевой «Проституция. Всё о самой древней профессии».

Программа:

как зародилась проституция;

как она постепенно из храмовой превратилась в современную форму;

какими законами регулировалась;

интересные факты о самых известных представительницах профессии.

25 мая в 17:00 стартует лекция «Экология. Страшные истории или ужасающая реальность?».

Программа:

что такое экология и почему это проблема и ответственность каждого;

как можно простыми действиями сохранять и даже улучшать окружающий мир;

экологическое задание, где каждый сможет почувствовать себя мэром города и попробовать управлять целой системой и охранять экологию.

Узнать подробности и купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.