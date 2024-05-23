Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить криминальный триллер «Линкольн для адвоката»

Успешный адвокат Микки Холлер часто слышит упрёки от детективов и прокуроров, что из-за него преступники гуляют на свободе. С подачи знакомого полицейского герой получает дело риелтора из богатой семьи Луиса Руле, которого обвиняют в жестоком избиении проституированной женщины Реджины Кампо. Холлер без труда добился оправдательного приговора для подзащитного. Но вскоре Микки понимает, что его клиент скрывает правду.

Начало показа в 19:30. Стоимость участия 300 рублей. На кинопросмотр можно брать с собой любые напитки и снеки.