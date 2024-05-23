Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить криминальный триллер «Линкольн для адвоката»
В краснодарской фотостудии Sisters 24 мая состоится просмотр и обсуждение американского юридического триллера «Линкольн для адвоката» (18+)
Фильм снят по мотивам одноименного романа Майкла Коннелли, сценарий написал Джон Романо. Главную роль исполнил оскароносный Мэттью Макконахи.
Успешный адвокат Микки Холлер часто слышит упрёки от детективов и прокуроров, что из-за него преступники гуляют на свободе. С подачи знакомого полицейского герой получает дело риелтора из богатой семьи Луиса Руле, которого обвиняют в жестоком избиении проституированной женщины Реджины Кампо. Холлер без труда добился оправдательного приговора для подзащитного. Но вскоре Микки понимает, что его клиент скрывает правду.
Начало показа в 19:30. Стоимость участия 300 рублей. На кинопросмотр можно брать с собой любые напитки и снеки.
Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Каро Галерея» 29 мая состоится показ фильма «Опасный метод». После увиденное на экране можно будет обсудить с кинокритиком Кирой Кац.