Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить криминальный триллер «Линкольн для адвоката»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Линкольн для адвоката» © Скриншот видео с YouTube-канала Top100kinoTV
    Кадр из трейлера к фильму «Линкольн для адвоката» © Скриншот видео с YouTube-канала Top100kinoTV

В краснодарской фотостудии Sisters 24 мая состоится просмотр и обсуждение американского юридического триллера «Линкольн для адвоката» (18+)

Фильм снят по мотивам одноименного романа Майкла Коннелли, сценарий написал Джон Романо. Главную роль исполнил оскароносный Мэттью Макконахи.

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Успешный адвокат Микки Холлер часто слышит упрёки от детективов и прокуроров, что из-за него преступники гуляют на свободе. С подачи знакомого полицейского герой получает дело риелтора из богатой семьи Луиса Руле, которого обвиняют в жестоком избиении проституированной женщины Реджины Кампо. Холлер без труда добился оправдательного приговора для подзащитного. Но вскоре Микки понимает, что его клиент скрывает правду.

Начало показа в 19:30. Стоимость участия 300 рублей. На кинопросмотр можно брать с собой любые напитки и снеки.

Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Каро Галерея» 29 мая состоится показ фильма «Опасный метод». После увиденное на экране можно будет обсудить с кинокритиком Кирой Кац. 

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