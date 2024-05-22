Три социальных проекта из Краснодарского края составят план масштабирования на другие регионы России

С 20 по 24 мая команды соцпроектов из 14 регионов страны обучаются масштабированию своих идей вместе с экспертами Фонда Мельниченко в рамках программы «Акселератор.ФМ»

На очную образовательную сессию отправились представили трех кубанских проектов: «Зеленых питомников Белореченска» и двух инклюзивных инициатив — мастерской «Пряничный домик» и проекта «Ты не один». Команды прошли несколько этапов отбора: выиграли грант Фонда Мельниченко на развитие своих инициатив, участвовали в обучении и онлайн-презентации. По итогам конкурса из 84 проектов для масштабирования отобрали 31. Их авторы отправились на четырехдневный интенсив в Ленинск-Кузнецкий, чтобы узнать, как масштабировать свои идею не только в своем городе, но и на всю Россию.

О проектах-победителях конкурса из Белореченска



В мастерской «Пряничный домик» профессиональные кондитеры и педагоги-дефектологи помогут детям с ограниченными возможностями здоровья сделать пряники.



Инициатива «Зеленые питомники Белореченска» нацелена на развитие растительных питомников в школах. Проект реализуют при поддержке краснодарской краевой экологической общественной организации «Экологическое содружество».



Проект «Ты не один» посвящен обучение шитью детей с ограниченными возможностями здоровья.

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За 4 дня интенсива команды создадут предварительную модель масштабирования проектов. Среди экспертов мероприятия: Оксана Тажирова — координатор движения «Добрый Нижний», президент Ассоциации добросовестных благотворительных организаций Нижегородской области, эксперт в области публичных коммуникаций;

Дария Горбань — руководитель проекта «Мы Соседи», эксперт по соседским комьюнити;

Ирина Гесс —ведущая командных сессий и деловых игр, фасилитатор, экотренер, эксперт в области устойчивого развития и экологического просвещения, ведущая программы дополнительного профессионального образования «ESG в новой реальности», «Сколковский институт науки и технологий». Мотивирующие лекции участникам прочтут Татьяна Журавлева, генеральный директор Фонда Мельниченко, Владимир Чесноков, креативный директор Фонда и Роман Золин, консультант по проектированию потребительских впечатлений.

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Генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева рассказывает: «Программа «Акселератор.ФМ» предоставляет нашим социальным проектам возможность действовать гораздо шире географии их возникновения. Появившись в небольшом городе присутствия, проекты смогут развиться, выйти на соседние регионы, а в дальнейшем — получить всероссийский масштаб реализации. И благодаря нашей образовательной сессии, авторы лучших идей, самых перспективных социальных инициатив, смогут поделиться опытом, критически взглянуть на сильные и слабые стороны своих проектов и спланировать дальнейшие практические шаги по работе в новых для себя регионах. Кстати, мы встречаемся в Ленинске-Кузнецком, городе, где уже успешно действует три таких социально-ориентированных проекта и существует филиал Центра талантов Фонда Мельниченко для школьников».