Три социальных проекта из Краснодарского края составят план масштабирования на другие регионы России

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Краснодарский край

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  • © Фото Марии Ефимкиной
    © Фото Марии Ефимкиной

С 20 по 24 мая команды соцпроектов из 14 регионов страны обучаются масштабированию своих идей вместе с экспертами Фонда Мельниченко в рамках программы «Акселератор.ФМ»

На очную образовательную сессию отправились представили трех кубанских проектов: «Зеленых питомников Белореченска» и двух инклюзивных инициатив — мастерской «Пряничный домик» и проекта «Ты не один».

Команды прошли несколько этапов отбора: выиграли грант Фонда Мельниченко на развитие своих инициатив, участвовали в обучении и онлайн-презентации. По итогам конкурса из 84 проектов для масштабирования отобрали 31. Их авторы отправились на четырехдневный интенсив в Ленинск-Кузнецкий, чтобы узнать, как масштабировать свои идею не только в своем городе, но и на всю Россию.

О проектах-победителях конкурса из Белореченска

В мастерской «Пряничный домик» профессиональные кондитеры и педагоги-дефектологи помогут детям с ограниченными возможностями здоровья сделать пряники.

Инициатива «Зеленые питомники Белореченска» нацелена на развитие растительных питомников в школах. Проект реализуют при поддержке краснодарской краевой экологической общественной организации «Экологическое содружество».

Проект «Ты не один» посвящен обучение шитью детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Краснодаре открылся арт-кластер «Окколо» для молодежи с инвалидностью:

За 4 дня интенсива команды создадут предварительную модель масштабирования проектов.

Среди экспертов мероприятия:

  • Оксана Тажирова — координатор движения «Добрый Нижний», президент Ассоциации добросовестных благотворительных организаций Нижегородской области, эксперт в области публичных коммуникаций;
  • Дария Горбань — руководитель проекта «Мы Соседи», эксперт по соседским комьюнити;
  • Ирина Гесс —ведущая командных сессий и деловых игр, фасилитатор, экотренер, эксперт в области устойчивого развития и экологического просвещения, ведущая программы дополнительного профессионального образования «ESG в новой  реальности», «Сколковский институт науки и технологий».

Мотивирующие лекции участникам прочтут Татьяна Журавлева, генеральный директор Фонда Мельниченко, Владимир Чесноков, креативный директор Фонда и Роман Золин, консультант по проектированию потребительских впечатлений.

Кому помочь в Краснодаре:

Генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева рассказывает:

«Программа «Акселератор.ФМ» предоставляет нашим социальным проектам возможность действовать гораздо шире географии их возникновения. Появившись в небольшом городе присутствия, проекты смогут развиться, выйти на соседние регионы, а в дальнейшем — получить всероссийский масштаб реализации. И благодаря нашей образовательной сессии, авторы лучших идей, самых перспективных социальных инициатив, смогут поделиться опытом, критически взглянуть на сильные и слабые стороны своих проектов и спланировать дальнейшие практические шаги по работе в новых для себя регионах. Кстати, мы встречаемся в Ленинске-Кузнецком, городе, где уже успешно действует три таких социально-ориентированных проекта и существует филиал Центра талантов Фонда Мельниченко для школьников».

Частный благотворительный Фонд Мельниченко работает по трем основным направлениям: «Образование.ФМ», «Наука.ФМ» и «Города.ФМ». «Образование.ФМ» поддерживает одаренных детей в области точных наук и развивает систему «социальных лифтов» для них в российских регионах. В научной сфере деятельности Фонда — проекты по борьбе с изменением климата и обеспечению продовольственной безопасности. Для городского развития Фонд Мельниченко создает и реализует проекты мастер-планов городов, грантовой поддержки городской среды и сообществ, креативной экономики.

«Акселератор.ФМ» поддерживает талантливых людей и инициативы, стремящиеся улучшить общественное пространство и решить актуальные социальные проблемы: благоустройство, образование, развитие туризма, поддержку людей в трудных жизненных ситуациях, охрану окружающей среды, культуру и искусство и другие.

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