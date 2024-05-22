В Краснодаре состоится читка пьесы «Человек из Подольска»

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com

В краснодарском театре «Шардам» 24 мая состоится публичная читка пьесы «Человек из Подольска» (18+)

Текст Дмитрия Данилова рассказывает о человеке, которого однажды задерживают и приводят в полицейский участок, чтобы установить его личность. Что происходит, что делать и кто виноват — выясняется в процессе.

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Пьеса «Человек из Подольска» — это драматургический дебют писателя. Позже его тексты переводились на английский, итальянский, нидерландский, венгерский, сербский и языки, публиковались в Европе и США.

«Читка пройдет с обновленной группой читающих, но со старым добрым вайбом абсурда», — приглашают организаторы.

Начало в 19:00. Узнать подробности и купить билеты можно на сайте. Театр «Шардам» находится по адресу улица Коммунаров, 268Д.

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