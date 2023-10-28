В Краснодарском крае продажи иномарок с пробегом за год выросли на 18,4%. Спросили мнение эксперта

Эксперты сервиса для размещения объявлений проанализировали статистику продаж иномарок с пробегом в Краснодарском крае. По их данным, в июле-сентябре 2023 года они выросли на 18,4% и составили 73,5%.

За этот период средняя цена автомобилей с пробегом в регионе выросла на 13,8%, по сравнению со вторым кварталом 2023 года, и составила 899 тыс. рублей.

Самым востребованным брендом в Краснодарском крае стал Hyundai. На его долю пришлось 10,6% от общих продаж на рынке вторичных иностранных авто, а средняя цена составила 1 млн рублей. В рейтинг также вошли: Toyota, Kia, Nissan и Volkswagen.

Самой продаваемой моделью на Кубани стала Hyundai Solaris — 2,7% от общих продаж на рынке иномарок с пробегом. Средняя цена составила 949 тыс. рублей. На втором месте оказалась Ford Focus с долей продаж 2,6% и средней ценой 590 тыс. рублей. Третье место заняла Kia Rio (1,9% продаж, цена 933 тыс. рублей). Также в топ-5 продаваемых моделей вошли Hyundai Accent и Volkswagen Polo.



Юга.ру спросили мнение о ситуации у автомобильного эксперта Евгения Мельченко:

«Рост автомобильной вторички в нынешней ситуации — это вполне объяснимое и нормальное явление. Не хватает средств на новый автомобиль, купи подержанный. Удивительно, что рост такой небольшой, всего 18,4%. Могло быть гораздо больше. Причин тут несколько. Первая — это ценник. Причём, на любой новый автомобиль. Будь то российский или завезённый параллельно, стоят они несоизмеримо выше, нежели несколько лет назад. Вторая причина — уход огромного количества марок. Китайские автомобили захватывают рынок и предпочтения россиян. Но это процесс не сиюминутный. Многие предпочитают подержанного европейца или японца новому китайскому автомобилю.

Что касается прогнозов, то сейчас делать их достаточно сложно. Но в ближайшее время цены падать точно не будут. Растёт стоимость новых машин, будет расти и подержанных. Более того, усложняет ситуацию то, что «живых» автомобилей на вторичке становится всё меньше. То есть, тех, на которых ещё можно ездить без крупных капиталовложений. Дальше будет сложней: автомобили — дороже, их состояние — хуже. А что будет с китайскими автомобилями через пять лет по состоянию, обслуживанию и доступности, остается только наблюдать. Они будут составлять вторичный рынок. Те, что были пять лет назад проявили себя, мягко говоря, не очень».



Напомним, что с 1 сентября 2023 года в России ввели запрет на езду на «шипах» летом и на летней резине зимой. Водителей будут штрафовать за нарушения.



Как писали ранее Юга.ру, в России за июль 2023 года продали рекордное количество легковых автомобилей. О ситуации в Краснодарском крае нам рассказал эксперт.